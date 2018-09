Donano i soldi delle bomboniere alla Caritas di Nola

Lunedì 10 Settembre 2018, 17:56

Nola. Ha lasciato da due anni la città in cui é stato comandante della compagnia della Guardia di Finanza ma Nola gli é rimasta sempre nel cuore. Nel giorno delle nozze un gesto d’amore e di solidarietà. Il maggiore Luca Gelormino e la bella moglie Giusy De Sarno, dentista di Camposano, hanno donato alla Caritas diocesana di Nola i soldi che avrebbero dovuto spendere per le bomboniere. Per ricambiare il gesto affettuoso, gli ospiti del dormitorio di San Giuseppe Vesuviano hanno realizzato delle cornici con materiale riciclato.Un segno di affetto quello di Gelormino nei confronti del territorio al quale é rimasto legato non solo per motivi professionali. É nel periodo del suo impegno alla guida della compagnia di Nola che Luca Gelormino, adesso in servizio a Roma, ha conosciuto la donna che poi ha sposato sabato scorso nella splendida cornice di Ravello. A celebrare le nozze il vescovo emerito di Nola, Beniamino Depalma.