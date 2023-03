Spediscono droga e sim in carcere con un pacco, sequestrato

Nel penitenziario di secondigliano hanno tentato di introdurre della droga e una sim-card con un pacco che però è stato intercettato e sequestrato dalla polizia penitenziaria. A darne notizia è il sindacato autonomo polizia penitenziaria.

«Ennesima brillante operazione messa a segno della polizia penitenziaria di secondigliano. Ieri gli uomini assegnati al settore che si occupa del controllo pacchi postali hanno rinvenuto della droga occultata in confezioni di alimenti sottovuoto ed una sim-card. Tutto sequestrato e posto nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. Questo ritrovamento di oggetti che possono senz'altro minare l'ordine ed la sicurezza del carcere, oltre a favorire le dinamiche criminose nel penitenziario, inquieta non poco.», commenta il segretario generale del Sappe Donato Capece.

Per il Sappe, «nonostante la previsione di reato prevista dal art. 391 ter del Codice penale di recente emanazione per l'ingresso e detenzione illecita di telefonini nelle carceri, con pene severe che vanno da 1 a 4 anni, il fenomeno non sembra ancora attenuarsi. Torniamo a sollecitare urgenti soluzioni drastiche, come la schermatura delle sezioni detentive e degli spazi nei quali sono presenti detenuti all'uso dei telefoni cellulari e degli smartphone».