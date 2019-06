Martedì 11 Giugno 2019, 16:47

I carabinieri della stazione di Crispano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord a carico di Giuseppe Morsino, 33enne di Caivano ritenuto responsabile di quattro rapine nei negozi di Caivano, Crispano e Cardito.il 26 giugno 2018 rapinò il dipendente di una farmacia di Caivano: sotto la minaccia di un coltello si fece consegnare il registratore di cassa contenente 280 euro; il 25 gennaio di quest’anno minacciò con una pistola il titolare di una tabaccheria a Crispano e fuggì via con 1.500 euro; a Cardito invece colpì due volte: il 3 febbraio minacciò un dipendente di un negozio di surgelati da cui, sotto la minaccia di un’arma, si fece consegnare l’incasso; due giorni dopo agì in un locale con musica dal vivo: anche in questo caso usò una pistola e, insieme a un complice, riuscì a portare via 500 euro.