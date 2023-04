Eav, al via dal 22 aprile la tratta con i bus da Napoli a Sorrento

Nuove corse bus tra Napoli e Sorrento. Sono quelle che annuncia l'Ente Autonomo Volturno che, in una nota, spiega: «Nell'ambito delle misure adottate anche per soddisfare le richieste nate dall'incontro dei vertici Eav con i sindaci della penisola sorrentina, a partire dal 22 aprile, in aggiunta alle pre-esistenti corse su gomma tra la penisola sorrentina e Napoli quando la ferrovia vesuviana è chiusa, per consentire il rientro dei lavoratori pendolari dalla penisola verso Napoli, verrà effettuata una nuova corsa con bus che partirà da Sorrento alle 22:30 ed effettuerà tutte le fermata verso Napoli. Lo stesso autobus effettuerà una corsa aggiuntiva da Napoli verso Sorrento con partenza alle ore 00:45».