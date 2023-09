Quartieri Spagnoli, nasce EDUQA, la prima scuola d'Italia a vocazione ambientale: coinvolgerà oltre 500 tra bambini e ragazzi

Inaugurata a FOQUS, la Fondazione dei Quartieri Spagnoli di Napoli (via Portacarrese a Montecalvario, 69), EDUQA, la prima scuola d’Italia a vocazione ambientale, nata dalla collaborazione tra Bolton Hope Foundation, le Scuole «Dalla Parte Dei Bambini», l’Impresa sociale «Con i Bambini» e la stessa Fondazione FOQUS.

Il taglio del nastro, con il Sindaco Gaetano Manfredi, nella giornata inaugurale di GEA-Giornate Educazione Ambiente, la manifestazione rivolta a studenti, insegnanti e genitori, per riflettere sul rapporto sempre più ineludibile tra l’educazione dei giovani e la difesa dell’ambiente, in corso a FOQUS fino a domenica primo ottobre (il programma su www.giornateeducazioneambiente.it).

EDUQA nasce nel cuore dei Quartieri Spagnoli, l’area urbana che registra il più alto rischio di dispersione scolastica tra gli 8 e i 13 anni in Italia ed è caratterizzata dal più elevato grado di antropizzazione del contesto urbano a livello europeo e dalla quasi assoluta mancanza di verde.

La nuova scuola ha sede in un complesso realizzato ad hoc nell’ex Istituto Montecalvario, con una progettazione ispirata alle più moderne teorie che pongono al centro del programma educativo l’ambiente e le metodologie della pedagogia attiva.

Seimila metri quadrati, di cui 600 all’aperto (che erano gli orti del monastero seicentesco), abbandonati da quasi un secolo, ospiteranno da quest’anno la scuola e anche un garden-lab, che, oltre a diventare aula didattica permanente, sarà l’unica area verde dei Quartieri Spagnoli.

EDUQA coinvolgerà 80 tra insegnanti, educatori e laboratoristi e personale ATA, creando più di 100 nuovi posti di lavoro. Gli insegnanti della nuova scuola stanno seguendo uno speciale triennio di formazione sulla cultura ambientale e i metodi delle scuole attive, secondo un programma a cui partecipano i ricercatori del CNR e studiosi ed esperti dei principali enti e atenei italiani impegnati sulla questione ambientale.

Il nuovo polo educativo prevede l’apertura di un intero ciclo scolastico: un nido per l’infanzia (0-2 anni), una scuola d’infanzia (3-5 anni), una scuola primaria (6-10 anni) e una scuola secondaria di primo grado (11-14 anni).

Il nuovo percorso educativo “green” coinvolgerà oltre 500 tra bambini e ragazzi con metodologie che prevedono la partecipazione attiva anche dei loro familiari per rendere tutti protagonisti del più ampio programma di rigenerazione urbana avviato da FOQUS giusto dieci anni fa.

EDUQA intende, infatti, contribuire a costruire una nuova identità per i Quartieri Spagnoli, da emblema della fragilità sociale a quartiere in cui i diritti e i bisogni dei bambini e dei ragazzi sono posti al centro di un reale processo di emancipazione e rigenerazione.

Gli effetti delle pratiche educative di EDUQA e la loro replicabilità saranno studiati e valutati da INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – che svolgerà, con propri ricercatori, analisi e valutazione dei risultati.

Per la realizzazione degli ambienti di apprendimento per lo sviluppo di pratiche educative innovative e la diffusione di una nuova cultura ambientale nei Quartieri Spagnoli, sono stati presi come riferimento i migliori standard internazionali di organizzazione e disegno degli spazi. In particolare, il progetto degli arredi è stato curato dai designer di Play+, la stessa azienda chiamata ad arredare la Scuola promossa di recente dal Sindaco di Washington, il nido «Takadanobaba» di Tokyo, l’Ambassador Kindergarden della famiglia reale di Dubai.

Al progetto EDUQA partecipano partner nazionali e internazionali. Bolton Hope Foundation, impegnata nel diffondere una educazione accessibile, sostenibile e di qualità perché fermamente convinta che sia questo il vero motore del cambiamento, sosterrà per dieci anni l’avvio del progetto EDUQA che ha contribuito a costruire e progettare.

La Fondazione, che nasce e che ha sede a Milano, ha concordato con l’Impresa sociale «Con i bambini» un sostegno per il primo triennio di attività del polo educativo dei Quartieri Spagnoli.