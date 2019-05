Martedì 21 Maggio 2019, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 11:19

Il Comune di Arzano non paga gli arretrati alla ditta: gli operatori ecologici, senza stipendio, insorgono e marciano per raggiungere il Comune di piazza Raffaele Cimmino. È l’epilogo di una situazione drammatica: la città è ricoperta in ogni angolo dalla spazzatura da giorni con notevoli per l’utenza. Ormai la situazione igienico-sanitaria è a livelli critici da giorni. Strade e marciapiedi sono ricoperti da un unico tappeto di immondizia. La raccolta in diverse strade non avviene da qualche settimana. Il rischio di epidemie è più che concreto. La pulizia della città sarà uno dei temi prioritari che la commissione straordinaria che si insedierà a momenti al posto del sindaco e del consiglio comunale sciolti per camorra ieri sera dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro Matteo Salvini.