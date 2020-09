I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per evasione Pasquale Ciccarelli, 26enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto ai domiciliari. Nonostante la misura che gli impediva di lasciare la sua abitazione, Ciccarelli è stato sorpreso in strada. Quando i militari gli hanno ribadito le prescrizioni imposte dal tribunale ha risposto di essere uscito per comprare delle birre.

