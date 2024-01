“Essere umani”, il progetto per le scuole della Campania contro la violenza di genere

La Regione Campania punta al contrasto della violenza di genere di cui il femminicidio è la manifestazione più estrema attraverso un programma educativo e formativo per le scuole dal titolo “Essere umani”.

Dopo i primi appuntamenti nei cinema di Napoli lo scorso mese di dicembre, il progetto regionale che vede la compartecipazione dell’Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie e della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, attuato dalla Scabec ripartirà lunedì 22 gennaio coinvolgendo migliaia di studenti nella proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, seguita da un dibattito a cui prenderanno parte psicologi esperti sulla tematica: un ciclo di circa 600 proiezioni del film, riservate agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in oltre 30 cinema in tutta la Campania.

“C'è ancora domani” di Paola Cortellesi, alla sua prima regia, è il film italiano più visto dello scorso anno con oltre 4 milioni e mezzo di spettatori. La proiezione della pellicola che tratta il tema della violenza di genere e racconta di come le donne nel dopoguerra si adoperassero per sostenere la famiglia e subissero discriminazioni di genere senza avere alcuna consapevolezza della loro condizione è programmata al momento nei cinema di 12 comuni campani: Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Acerra, Aversa, Castellammare di Stabia, Ischia, Lioni, Mirabella Eclano, Sant’Arpino e Telese.

La visione del film per tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio regionale sarà seguita da un dibattito in cui i ragazzi saranno parte attiva e che sarà condotto da psicologi esperti sulla tematica della violenza di genere, in cui il fenomeno verrà affrontato nella sua complessità e nella molteplicità degli aspetti sociali, legali, psicologici, che ricadono, direttamente o indirettamente, sulla vita di ciascuno.

L’obiettivo del progetto è focalizzato sulla prevenzione del fenomeno attraverso interventi socio-educativi, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche che sono chiamate a rispondere alle esigenze di ragazze e di ragazzi che necessitano di sostegno. Oltre agli istituti secondari di primo e di secondo grado, saranno coinvolti i Centri Antiviolenza, l’Ordine degli Psicologi della Campania, l’Unione Regionale Agis Campania.

Il progetto prevederà, poi, un ciclo di incontri con esperti di gender studies: storici, sociologi, antropologi e pedagogisti per indagare la radici storiche e sociologiche del fenomeno e di storici dell’arte per riflettere, nello specifico, su come nell’arte la figura femminile studiata solo in quanto oggetto della rappresentazione, unitamente ai tanti pregiudizi e alle barriere socio-culturali abbia impedito a molte artiste emergenti di imporsi nella loro professione al pari dei loro colleghi uomini.

A conclusione del ciclo di incontri e laboratori, che si terranno nelle cinque province campane, il progetto si concluderà con una fase di follow up in cui verranno elaborate le risultanze del percorso di educazione affettiva e sensibilizzazione ai temi delle pari opportunità, che saranno poi esposte in occasione di un evento conclusivo.