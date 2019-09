Ex miss Campania sorda cade dal balcone, il marito a "Chi l'ha Visto?": «Non sono riuscito a fermarla». Ma la famiglia non gli crede

Mercoledì 18 Settembre 2019, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La famiglia di, l'ex miss Campania affetta da sordità morta dopo essere precipitata dal balcone il 16 agosto corso, non crede all'ipotesi del. Lo dice apertamente in diretta amentre viene mandata in onda l'intervista al marito, su cui sono caduti i primi sospetti. La coppia si trovava in vacanza adove soggiornava in un appartamento al terzo piano.«Mia figlia non si sarebbe mai suicidata. Era una ragazza piena di vita e di ambizioni» ripete la madre dellama da sette anni residente a Nola (Napoli) con il marito. La versione di quest'ultimo non convince perché poche ore prima della tragedia i vicini avevano allertato i carabinieri per una lite furibonda. E colpisce il ritardo con cui la madre è stata avvisata dell'incidente, ben sette ore.L'uomo, sposato con Annamaria da sette anni, non si è presentato ai funerali per non incontrare la famiglia di Annamaria. Ai microfoni di "Chi l'ha Visto" dice ​che lei si è buttata dal balcone mentre lui picchiava un amico, durante una lite per gelosia: «Non sono riuscito a fermarla».