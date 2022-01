Fabbrica abusiva e contrabbando: sequestro e arresto nel Napoletano

Aveva trasformato il seminterrato della sua abitazione in una fabbrica tessile, completamente abusiva. Per questo è stato arrestato un 49enne di Terzigno. Durante la perquisizione i militari hanno accertato che l'uomo confezionava abiti in un locale di circa 20 metri quadrati e gli scarti venivano accumulati e smaltiti illecitamente. Non solo. Sequestrate anche "stecche" di contrabbando: 908 pacchetti, 18160 sigarette prive dei marchi dei Monopoli di Stato, nascosti in casa. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari ed è in attesa di giudizio.

Durante i controlli, realizzati anche con le unità cinofile i militari hanno, inoltre, denunciato un 40enne per droga: in casa aveva occultato 80 grammi di hashish, pronti per essere frazionati e smerciati.