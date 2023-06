Farmacisti, consegnati all'Ucraina altri 55mila euro di medicinali

Con oggi sono stati superati 2 milioni di euro di farmaci e presidi medici consegnati alla popolazione dell'Ucraina. Consegnati questa mattina all’elemosiniere del Santo Padre, cardinale Konrad Krajewski, farmaci e dispositivi per un valore di 55mila euro destinati al popolo ucraino, a Kerson.



L’Ordine dei Farmacisti di Napoli con i farmacisti volontari continua ad occuparsi della povertà che sta dilagando nel tessuto della società a causa della guerra está restando soccorso laddove il sistema sanitario sta subendo un duro contraccolpo a causa degli eventi bellici. L’Ordine non dimentica gli ultimi con i progetti Un Farmaco e Una Visita per Tutti che ormai da anni supporta i bisognosi italiani e in ogni parte del mondo.



È di oggi un nuovo incontro tra il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada e il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità Papa Francesco, nella sede del progetto dell’Ordine dei farmacisti nel centro storico di Napoli. «Un gesto d’umanità che congiunge scienza e spiritualità - commenta Santagada - Più che mai in questo momento abbiamo bisogno di entrambe per superare una congiuntura mondiale che mette nuovamente a dura prova». «Un cristiano deve guardare la povertà con gli occhi di Cristo e fare proprie tutte le nobili aspirazioni umane» dice Krajewski.