Fase 2, bar del Vomero multato a Napoli: accolto il ricorso del gestore

L'ufficio ricorsi della Regione Campania «ha di fatto accolto l'appello ed il reclamo proposto dall'avvocato Angelo Pisani per il gestore del bar del Vomero a Napoli ingiustamente 'condannato' e sanzionato anche con la chiusura dell'attività per un caffè sorbito da cliente a pochi passi dal suo locale». Lo rende noto l'avvocato Angelo Pisani presidente nazionale di noiconsumatori.it.

«Finalmente, dopo una dura battaglia arriva la giustizia. Sono soddisfatto per il chiarimento istituzionale e la corretta interpretazione della legge: i consumatori, come gli imprenditori e tutti i cittadini, devo rispettare per le rispettive responsabilità le norme sulla sicurezza», afferma Pisani. «Speriamo che almeno da ora in poi prevalga il buon senso e la logica», conclude Pisani.



