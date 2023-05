Festa scudetto a Napoli, investono un carabiniere ​per sfuggire al posto di blocco

Festa scudetto a Napoli, una notte di gioia ma anche di violenza. All'agguato di piazza Carlo III, un morto e tre feriti, si aggiungo altri episodi registrati in diverse zone della città.

In via Bracco due giovani di 18 e 20 anni, nel tentativo di fare inversione di marcia con la moto per allontanarsi da un posto di blocco, hanno investito un carabiniere. Il militare guarirà in cinque giorni: stessa prognosi per il centauro alla guida, risultato sprovvisto di patente e con veicolo privo di assicurazione. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

In piazza Garibaldi è stato arrestato un senegalese di 33 anni. L'uomo era armato di una pistola a salve: quando i carabinieri gli hanno chiesto di consegnare l’arma, ha colpito con un pugno al volto uno dei militari.