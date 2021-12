Fincantieri, sarà costruita a Castellammare la seconda unità Lss della Marina Militare

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (Rti) guidato da Fincantieri ha firmato con Occar (Organisation Conjointe de Cooperation sur l'Armement, l'organizzazione internazionale di cooperazione per gli armamenti) un contratto per la costruzione di una seconda unità di supporto logistico (Lss, Logistic Support Ship) destinata alla Marina Militare, nell'ambito di un programma che prevede la costruzione anche di una terza unità. La Lss sarà costruita nel cantiere di Castellammare di Stabia e consegnata nel 2025. Il contratto ha un valore di 410 milioni di euro compreso il sistema di combattimento. L'ordine prevede anche il supporto nei primi dieci anni, articolato in logistica e service support (manutenzione), componenti, macchinari navali realizzati dalla Direzione Sistemi e Componenti Meccanici di Fincantieri.

Nell'ambito del programma pluriennale per la tutela della capacità marittima della Difesa (la cosiddetta «Legge navale») Fincantieri sta realizzando sette pattugliatori polivalenti d'altura (Ppa) e l'unità da trasporto e sbarco (Lhd - Landing Helicopter Dock) «Trieste»; nel marzo scorso ha consegnato la Lss «Vulcano» (progetto acquisito anche dalla Marina francese per la definizione del programma Flotlog, serie di unità costruite con il cantiere di Castellammare. Le tre classi di navi, fortemente innovative, potranno essere utilizzate anche in attività non militari come in supporto alla protezione civile per humanitarian assitance e disaster relief; hanno un basso impatto ambientale.