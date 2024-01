Flashmob di medici e infermieri al Cardarelli contro le aggressioni

«Colpire il personale sanitario vuol dire colpire se stessi». Lo ha detto il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, nel corso del flash mob di medici e infermieri dell'ospedale Cardarelli promosso dalla Uil e dalla categoria Uil Fpl a seguito degli episodi di violenza che si sono verificati nei pronto soccorso in queste ultime settimane. «È sicuramente - secondo Sgambati - una cosa inaccettabile, ecco perché in tutta la regione stiamo provando a ricostruire un terreno di iniziativa che serve non solo a tutelare le lavoratrici e i lavoratori ma anche i cittadini. C'è bisogno di inasprire le pene e bisogna aumentare gli organici».

«Vanno bene come prima risposta - ha precisato Sgambati - i drappelli di polizia, ma vanno estesi perché c'è bisogno di una forte capacità di interdizione alla violenza.

«Il Covid - ha affermato Nicola Di Donna, segretario generale Uil Fpl Napoli e Campania - avrebbe dovuto insegnare che nella sanità si doveva investire. Bisogna riaprire i pronto soccorso chiusi per il Covid, punire i responsabili delle violenze e porci il problema di come tutelare quelle persone che sono in attesa per molte ore per avere notizie dei propri congiunti. Vanno creati all'interno dei pronto soccorso dei filtri e va incrementato il personale per contrastare gli episodi di violenza e dare ai cittadini un servizio degno di un paese civile».