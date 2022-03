Frattamaggiore, scontro ambulanza-camion: distrutta la saracinesca di una pizzeria

Questa mattina, a Frattamaggiore, si è verificato un sinistro stradale tra un camion e un'ambulanza tra via Vittorio Emanuele e via Pirozzi. La dinamica ha causato lo schianto dell'autolettiga contro la serranda di una pizzeria, che è stata distrutta.

Nonostante gli attimi di paura, non ci sono stati feriti tra i cittadini presenti in zona. Tuttavia, al momento dello schianto i soccorritori del 118 stavano trasportando un paziente in delicato stato fisico all'ospedale Civile San Giovanni di Dio. L'uomo è arrivato in ritardo al pronto soccorso e non sono ancora chiare le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Frattamaggiore che hanno raccolto le dichirazioni dei presenti e intrapreso le indagini per chiarificare le cause dell'incidente. Il traffico, che è stato poi allentato per poter effetuare le opportune verifiche e spostare i mezzi, ha ora ripreso a scorrere regolarmente.