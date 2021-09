Frattamaggiore, la denuncia: «Dieci contro 1: pestaggio in via Garibaldi»

«Ancora una sera che si trasforma in follia nel Napoletano, ancora una volta la movida che diventa violenza feroce: a Frattamaggiore, in via Garibaldi, una persona è stata pestato da 10 persone». A rendere noto l'episodio, in un comunicato, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione da un residente.

«Nel filmato - spiega Borrelli - si vede come gli aggressori si accaniscano nei confronti della vittima allontanandosi soltanto quando i residenti, dalle loro finestre, urlano e chiedono aiuto». Nel messaggio inviato a Borrelli, corredato dal video, il mittente invita il consigliere regionale a impegnarsi affinché i responsabili dell'aggressione vengano assicurati alla giustizia. «Abbiamo inviato il filmato alle forze dell'ordine affinché si riesca ad identificare gli aggressori che dovranno subire condanne severe. La violenza ha ormai preso il sopravvento nelle nostre strade e fa male verificare come siano soprattutto i giovani, tra vittime e carnefici, protagonisti di questi episodi brutali. Urgono provvedimenti con un controllo costante del territorio, soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, ma anche del punto di vista giuridico ed educativo. Bisogna assolutamente invertire la rotta», ha commentato in un comunicato, Francesco Emilio Borrelli.