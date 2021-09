Sicurezza e lavoro in nero: controlli a tappetto a Napoli e provincia tra denunce e multe salate

Servizi a largo per i carabinieri del comando provinciale di Napoli che insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato mirati controlli volti alla verifica del rispetto delle norme sul lavoro.

Nel quartiere Vomero i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli insieme a quelli della locale stazione hanno denunciato a piede libero l’amministratrice unica di una ditta edile. I militari hanno accertato che la donna aveva omesso di redigere il previsto piano operativo della sicurezza del cantiere di via Simone Martini. La sanzione è di quasi 8mila euro.

A Carbonara di Nola i militari dell’arma hanno controllato un cantiere edile di via Sorrentino. Denunciati a piede libero per inosservanza del testo unico per la sicurezza sul lavoro il presidente del consiglio di amministrazione della società e il titolare della ditta.

I carabinieri hanno accertato che i 2 imprenditori – in qualità di responsabili – non hanno rispettato le norme previste in materia di sicurezza e formazione sul lavoro impiegando 4 lavoratori in nero.

Elevate sanzioni penali e amministrative per un importo complessivo di 80mila euro. Le attività sono state sospese.

A San Gennaro Vesuviano, invece, denunciato il titolare di un opificio a via Nuova Saviano. 7 i lavoratori irregolari trovati all’interno dell’azienda che non avevano frequentato alcun corso di formazione visto che non erano stati mai assunti. Sanzioni per 131mila euro. L’attività è stata sospesa e l’opificio sequestrato.

A Castello di Cisterna – sempre nell’ambito dei servizi volti al contrasto del lavoro sommerso – i militari hanno denunciato in stato di libertà il socio accomandatario di un esercizio commerciale a via Cosimo Miccoli. I carabinieri hanno trovato 4 lavoratori in nero.

Controllati poi altri 2 bar. Prima al corso Vittorio Emanuele e poi a Pomigliano in via Miccoli. Elevate sanzioni per un importo complessivo di 31mila euro.