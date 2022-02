Alto impatto a Frattaminore, nel mirino dei controlli anche persone sottoposte ai domiciliari

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Frattaminore ed in particolare in via Giovanni XXIII, via Turati, via Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza San Maurizio, piazza Crispi e piazza Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 206 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, e controllate sei persone sottoposte agli arresti domiciliari; sono state altresì controllate 112 autovetture di cui una sottoposta a sequestro amministrativo e contestate tre violazioni del codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, mancato uso delle cinture di sicurezza e trasporto di persone in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione.