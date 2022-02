“Alto impatto” a Torre Annunziata, controllati ​detenuti in casa e sorvegliati speciali

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata e in particolare in via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone, via Castello, via Settembrini, via Vittorio Veneto e via Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 93 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, quattro persone sottoposte agli arresti domiciliari, due alla sorveglianza speciale e due esercizi commerciali.