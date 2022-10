Frodi informatiche, scoperta centrale a Torre del Greco: quattro denunciati

TORRE DEL GRECO. Avevano trasformato una casa diroccata nella zona di via del Cimitero in una centrale dove venivano organizzate e portate a termine frodi di natura informatica. Scoperti dagli agenti del commissariato di polizia di via Sedivola, agli ordini del primo dirigente Antonio Cristiano, e denunciati. Quattro in tutte le persone sorprese all’interno dell’immobile: due con precedenti per rapina e spaccio di 24 e 47 anni e due incensurati di 20 e 21 anni: per loro l’accusa è di frode informatica.

I quattro sono stati sorpresi mentre erano impegnati ad utilizzare dei computer: alla vista degli agenti, hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati. I poliziotti li hanno controllati, trovando tre di loro in possesso di due carte di debito, un cellulare e 5.305 euro, mentre nell’abitazione hanno rinvenuto 134 cellulari con relative schede sim, 113 carte di credito e di debito, tre computer, due router wi-fi ed una chiavetta usb con dati relativi a bonifici e conti correnti. La polizia ha inoltre accertato che dalle utenze di alcuni cellulari trovati nell’appartamento erano state commesse frodi informatiche tra lo scorso settembre e la prima metà di ottobre.