Napoli, carambola mortale in via Diocleziano: la vittima è uno studente di Ingegneria

Incidente mortale nella notte a Fuorigrotta dove un 32enne originario di Avellino ha perso la vita.Giuseppe Graniero, era a bordo della sua moto Ducati Monster quando si è scontrato con un'auto Peugeot su via Diocleziano, poco prima di mezzanotte. Il giovane, studente di Ingegneria, è stato soccorso dal 118 ma per la gravità dei traumi riportati è arrivato già senza vita al presidio di via Terracina. Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali dell'Infortunistica stradale comandati da Antonio Muriano che hanno rilevato, prima di tutto che il centauro indossava il casco di protezione.Gli agenti hanno effettuato i rilievi planimetrici di rito e sequestrato la patente al 60enne napoletano che conduceva l'auto e che, secondo quanto accertato fin'ora, non avrebbe dato la precedenza al motociclista come prevedeva il codice della strada. Secondo quanto ricostruito lo scontro sarebbe accaduto mentre l'automobilista stava entrando in un parco privato e il centauro che proveniva dalla direzione opposta, si è schiantato sullo sportello del veicolo. Per la vittima, ora nel reparto di Medicina legale del Policlinico, è stato predisposto l'esame autoptico mentre per il 60enne gli esami tossicologici di rito.Dall'inizio del 2019 su via Diocleziano si sono registrati 3 incidenti mortali e un grave investimento che ha provocato la perdita di una gamba alla vittima. «Su via Diocleziano sono installate barriere sonore, segnaletica e il limite di 30 km orari sul tratto di strada più pericoloso - afferma il comandante Muriano - abbiamo richiesto maggiori presidi per la sicurezza come attraversamenti rualzati».