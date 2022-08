Furgone con rimorchio e 14 scooter: sequestro per il trasporto abusivo

Napoli, in piazza Carlo III fermo amministrativo per un carro trasporto veicoli e un furgone con carrello-rimorchio poiché stavano trasportando abusivamente 14 motocicli. Non solo il carrello-rimorchio è stato sottoposto a sequestro amministrativo poiché privo di immatricolazione. E i due trasportatori e tutti i proprietari dei motoveicoli trasportati abusivamente sono stati sanzionati: elevate sanzioni per oltre 51 mila euro. A intervenire i poliziotti.