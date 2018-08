Sgominata la gang dei tombini: ​catturati 19enne e quattro minori

Martedì 21 Agosto 2018, 15:39

POLLENA TROCCHIA - Furto in uno stabile comunale, presa banda al completo: un arrestato e quattro minori denunciati. A guidare la banda di cinque componenti c’era un ragazzo di 19 anni, con lui quattro minori di 16 e 17 anni tutti di Sant’Anastasia; insieme si sono diretti nel vicino territorio di Pollena Trocchia, dove, dopo averne divelto la recinzione, si sono intrufolati all'interno di uno stabile di proprietà del comune ormai in disuso da tempo. Qui hanno rubato 30 tubi di rame sventrandoli dalle mura interne e tre tombini di ghisa montati all’esterno dell’edificio.Qualcuno ha sentito dei rumori provenire dall’edificio abbandonato e ha allertato le forze dell’ordine. Il 19enne Jvan Diego Nocerino Sodano e i quattro, studenti, incensurati, sono stati sorpresi dai carabinieri della tenenza di Cercola - la pattuglia già in zona per un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio - è giunta sul posto in pochi minuti bloccando l’intera banda. Il maggiorenne è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato; mentre i quattro minori - due di 16 e due di 17 anni - sono stati denunciati a piede libero per lo stesso reato.Dai controlli immediatamente successivi della pattuglia della tenenza di Cercola, è emerso che i cinque erano arrivati sul luogo del furto a bordo di un’auto guidata dal maggiorenne ed equipaggiati di pinze, martelli, scalpello e una chiave “a pappagallo”, sequestrati. L'uomo arrestato si trova ai domiciliari.