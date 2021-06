Napoli, beccato in un’auto parcheggiata: 51enne arrestato per tentato furto

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per furto C.M., 51enne napoletano già noto alle forze dell'ordine. E’ stato sorpreso in Via Sant’Anna dei Lombardi all’interno di un’autovettura di un residente della zona, parcheggiata in strada.

Il veicolo era stato appena forzato con alcuni attrezzi che i militari hanno trovato nelle disponibilità del 51enne: 3 cacciaviti e un paio di forbici. L’arresto è stato convalidato: per l’uomo l’obbligo di presentazione alla pg, 1 anno di reclusione e 200 euro di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena.