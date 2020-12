Un impianto di uccellagione sempre in attività, costituito da gabbie trappole, nel Parco Nazioale el Vesuvio. E’ la scoperta dei militari del raggruppamento carabinieri forestali Parco, agli ordini dal colonnello Antonio Lamberti e le guardie della Lipu, coordinate da Giuseppe Salzano, durante le attività di controllo e contrasto al bracconaggio nell’area protetta.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Dpcm, Natale con anziani soli e genitori separati: le regole per gli... LA SOLIDARIETÀ Napoli, torna l'iniziativa del «giocattolo sospeso»... IL GIUDICE SPORTIVO La badante della madre lo rifiuta:lui la uccide annegandola nella...

LEGGI ANCHE Dpcm, Natale con anziani soli e genitori separati: le regole per gli spostamenti

L’attività è stata allestita da un cinquantenne nel territorio che ricade nel comune di Somma Vesuviana: sono stati trovate diverse specie: due zigoli, due lucherini, un fanello, due verdoni, tre pettirossi, un verzellino, una passera scopaiola, uno strillozzo, tre storni, due allodole, tre merli, due ghiandaie e due tordi. L’uomo è stato denunciato. Tutta la fauna è stata trasferita all’ospedaliero veterinario per la corretta riabilitazione e la immissione in libertà. “Instancabili e tenaci i comandi stazione carabinieri Forestali di Ottaviano e Boscoreale e le guardie della Lipu, ma il buon risultato è frutto anche della fiducia che la popolazione ripone in noi nel segnalarci fenomeni di bracconaggio" dice Fabio Procaccini, delegato provinciale della Lipu di Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA