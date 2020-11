Uccelli di specie protetta ​nella voliera: denunciata nel Napoletano

Aveva una voliera con 3 cardellini, 4 verzellini, un lucherino, un passero Mattugio e 4 merli. Ma non aveva alcuna documentazione che attestasse la provenienza e la lecita detenzione dei volatili. Per questo, una donna di 44 anni è stata denunciata durante un'operazione tesa a debellare il bracconaggio ed il traffico di animali protetti svolta dai carabinieri forestali di Marigliano, agli ordini del comandante Alessandro insieme alle guardie della Lipu, coordinate da Giuseppe Salzano, nell’area nolano-mariglianese. Gli uccelli, tutti in ottima salute, sono stati immediatamente liberati sul posto. "Siamo sulla strada giusta: i controlli serrati ed il pressing operato dai carabinieri forestali con il fattivo contributo delle nostre guardie argineranno questo malcostume. Abbiamo bisogno, però, anche della collaborazione della popolazione, invito chiunque sia a conoscenza di fatti simili, a segnalare anomalie" afferma Fabio Procaccini, delegato provinciale della Lipu di Napoli.

APPROFONDIMENTI LIBANO Massacrano centinaia di gru e pellicani e postano le foto sui social,... IL CASO Caccia proibita nel Napoletano, denunciato bracconiere e liberati... LA SICUREZZA Traffico illecito di cardellini:smantellata organizzazione criminale

© RIPRODUZIONE RISERVATA