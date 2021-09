Giancarlo Siani, così i nipoti aiutano i minori a rischio

«Essere diventato presidente della fondazione Siani non ha cambiato nulla nella mia vita. Mio padre Paolo e Geppino Fiorenza da 36 anni vanno in giro tra le scuole in Vespa: adesso lo facciamo anche noi, i nipoti di Giancarlo. E agli studenti diciamo: lui era proprio come voi, un ragazzo con tanti sogni e voglia di fare bene il proprio lavoro»: Gianmario Siani, con la sorella Ludovica presiede la fondazione intitolata al giornalista del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati