Dante e Virgilio in bici nei Campi Flegrei, l'omaggio al Giro d'Italia di Nick Mason a Baia

«This must be the way» è il titolo della recente opera di Nick Mason, dedicata al Giro D'Italia che dopo quarantacinque anni attraverserà i Campi Flegrei.

L'opera, spuntata di recente su un muro di via Lucullo, nella frazione di Baia, ritrae Dante e Virgilio che pedalano su un tandem, mentre superano un cartello dov'è riportato il celebre inizio del terzo canto dell' Inferno della Divina Commedia.

«Dante è ritratto vestito di rosa per omaggiare il giro d'Italia» - spiega l'autore Nicola Masuottolo, street artist, già vincitore del San Gennaro Day e da anni attivo nei Campi Flegrei e non solo.

«Il titolo è ispirato al film di Paolo Sorrentino, “This Must Be the Place”, adattato a «This must be the way», ovvero, “Questo dovrebbe essere il modo”, la strada giusta per fare un turismo di qualità nei Campi Flegrei, che abbia contenuti culturali».

Maestro di Urban art, Nicola è contrario a quelle forme di arte di strada invasiva e permanente, come murales e graffiti «A questi, preferisco i manifesti da strada - spiega Nicola - che, ad un basso costo di realizzazione, offrono uno spunto di riflessione temporaneo ma forte al tempo stesso, in linea con il movimento della street poster art, strumento di rigenerazione urbana e indagine del territorio».