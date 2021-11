Peppe, cuoco nel carcere di Nisida ed eroe civile scelto da Mattarella

Ha saputo la notizia mentre stava impastando la pizza per i suoi ragazzi. Quasi non ci credeva. Sua moglie, che per prima ha risposto al telefono al Quirinale, ha pensato a uno scherzo. Poi ha pianto. Il capo dello Stato lo ha insignito del titolo inatteso.

Giuseppe Lavalle, 78 anni, napoletano di Fuorigrotta, cuoco nel carcere minorile di Nisida è Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica. «Per la sua preziosa e generosa opera di...

