Si sono dati appuntamento di buon mattino all'aeroporto di Capodichino per partire alla volta di Catania dove alle 13.30 avrebbero dovuto sfidare la Brizz Nuoto. Una domenica da dimenticare per le ragazze del team di pallanuoto Carpisa Yamamay Acquachiara. «Tutto bene fino al momento del decollo – scrivono sulla pagina social “Mondo Acquachiara” - dopo essere saliti sull’aereo AZ1268, tutti i passeggeri, compreso il team biancazzurro, sono stati fatti rapidamente scendere per un guasto tecnico al velivolo.

Poco dopo, i vigili del fuoco con ingegneri e tecnici preposti sono saliti a bordo. Attesa interminabile di oltre 3 ore che ha provocato, oltre ai mancati appuntamenti con le coincidenze di volo previste, notevoli disagi a tutti i passeggeri. Solo dopo oltre tre ore la compagnia di volo ha annunciato che l'aereo non poteva essere utilizzato e, dunque, la cancellazione definitiva del volo». La partenza del volo AZ1268 era previsto alle ore 06:35 con scalo all’aeroporto di Roma previsto alle ore 07:25. Tanta paura ed apprensione e la trasferta a Catania contro il Brizz Nuoto prevista oggi alle ore 13.30 non si è disputata.

