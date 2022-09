Il viaggio del Pampa Sosa in Circumvesuviana: «Quasi quasi prendo il taxi»

Un viaggio in Circumvesuviana, coi treni affollati e magari in ritardo proprio quando servirebbe fare presto, è sempre un’esperienza da raccontare. Così deve aver pensato Roberto Sosa, il “Pampa” ex attaccante del Napoli, che ha postato su Twitter la foto del suo primo spostamento con un treno della mitica ferrovia campana.

Con poche parole e tanta ironia, il Pampa ha spiegato di essere salito al terminal di Porta Nolana col treno ancora vuoto che, però, si è immediatamente riempito a piazza Garibaldi.

“A Gianturco ho pensato di chiamare il taxi”, scrive Sosa, temendo di non riuscire ad arrivare in tempo per vedere la partita del Napoli (presumibilmente in Costiera sorrentina). Poi, però, l’attaccante argentino, che dalle nostri parti ha messo le tende, è riuscito ad arrivare a casa sano e salvo e, soprattutto, a vedere la partita degli azzurri: così ha raccontato lui stesso a Giovanni Masturzo, l’ideatore della pagina “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, che da anni ormai fa satira sulla Circum attraverso i social. Masturzo lo ha taggato e il Pampa Sosa gli ha risposto in privato, ma sono stati in tanti ad accorgersi del tweet dell’ex calciatore, che in due righe ha nominato la Circum ed la squadra di calcio, due “totem” napoletani