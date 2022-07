Incendio a Capodimonte, fiamme all'altezza di Porta Grande

Un incendio è divampato nel quartiere di Capodimonte a Napoli all'altezza di Porta Grande del Parco museale. Le fiamme sono scoccate all'interno di un'area privata incolta minacciando anche l'abitato vicino. Subito sul posto due unità dei vigili del fuoco che hanno chiesto anche il supporto aereo per avere ragione del rogo scoppiato in un'area di difficile accesso.

APPROFONDIMENTI ROMA Boom di incendi a Roma, la foto simbolo del vigile del fuoco sfinito... LA VIOLENZA Fiamme e paura in Irpinia, auto distrutta e fuoco vicino alle case IL DEGRADO Napoli Est, palo in bilico: pericolo a Ponticelli

«Abbiamo allertato - dicono il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Municipalità Carlo Restaino - la Protezione civile della Regione Campania per dare supporto. Tanta la paura tra i residenti che sono chiusi in casa in attesa che i pompieri riescano a domare le fiamme alimentate dal vento. Siamo sconcertati dall'incuria per un'area del genere e chiediamo di verificare le origini del rogo». Tracce dell'incendio, con il pulviscolo di residui bruciati sono arrivate fino al centro della città, come nella zona di piazza Cavour.