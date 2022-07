Boom di incendi a Roma, la foto simbolo del vigile del fuoco sfinito dalle fiamme

Seduto, sfinito, volto basso e braccia stanche. È l'immagine simbolo, diventata già virale, di un vigile del fuoco sfinito dopo ore e ore di lavoro per spegnere i roghi nel comune di Montelibretti, a circa 30 chilometri a nord-est di Roma, sulle pendici dei Monti Sabini.

«Lo sforzo psicofisico per spegnere un incendio di vegetazione è notevole - si legge nella didascalia che accompagna la foto sulle pagine social ufficiali dei vigili del fuoco - e in questi giorni le nostre squadre sono messe a dura prova. Grazie sempre a tutti i #vigilidelfuoco per il loro lavoro». Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 140 gli interventi effettuati dalle squadre del wwff del Comando di Roma nella Capitale e in provincia. Di questi, 84 sono stati incendi di sterpaglie e colture.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Siccità, stato di emergenza entro 2 settimane? Ecco cosa... L'EMERGENZA Incendi a Roma: chiuse due materne, boschi in fiamme e un capannone... ROMA Roma, incendio tra Portuense e Pisana: «Fiamme partite dalle...

Tra tutti, l'incentro più impegnativo è stato il rogo in zona Casetta Mattei, dove le fiamme sono arrivate a ridosso delle abitazioni.