Roma, incendio tra Portuense e Pisana: «Fiamme partite dalle sterpaglie». Vigili del fuoco in azione

Ancora incendi e paura a Roma. Un'enorme nuvola di fumo si è alzata nella zona tra Portuense e Pisana, nel quadrante sud-ovest della Capitale, non lontano da Malagrotta. Le immagini del rogo sono impressionanti, visibili in cielo da diverse zone di Roma. L'incendio si è verificato nella zona di via Castelbarco, tra via della Pisana e via della Casetta Mattei, ai confini con il XII Municipio.

Il rogo è partito da alcune sterpaglie, ma complice il vento si è ben presto esteso arrivando fino alle vicine abitazioni che sono state messe in sicurezza con delle linee tagliafuoco. In fiamme anche tratti di boscaglia. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre, compreso il direttore operativo operazioni di spegnimento di Roma, un'autobotte e due elicotteri. Le fiamme sarebbero divampate nei pressi di via dei Castelbarco, in una zona complessa da raggiungere e lontana dalle vie principali del quartiere. Il circolo sportivo Play Pisana, in via dei Matteini, è stato evacuato.