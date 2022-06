Torre Annunziata: incendio sulla spiaggia, in fiamme sterpaglie durante la bonifica

Torre Annunziata. Fiamme sulla spiaggia della Salera, un rogo di probabile origine dolosa manda in fumo rifiuti e sterpaglie. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi a Torre Annunziata, in una zona attualmente oggetto di interventi di pulizia e bonifica. Proprio un cumulo di sterpaglie in attesa di essere rimosso ha preso fuoco intorno alle 16:30, forse per l'innesco di qualche passante. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, sul posto sono intervenuti la guardia costiera di Torre Annunziata e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a spegnere l'incendio.

Il rogo è stato domato intorno alle 19. Difficile al momento stabilire le cause dell'incendio, anche se è difficile che possa trattarsi di origine accidentale. La zona, nonostante la bonifica in corso, è comunque frequentata, soprattutto di pomeriggio.

