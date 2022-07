Fiamme e paura in Irpinia, auto distrutta e fuoco vicino alle case

Notte di paura nel Mandamento Baianese per il rogo che ha divorato una vettura. Le fiamme hanno lambito anche un edificio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, poco prima dell’alba di oggi, sono intervenuti a Sirignano in via Fausto Coppi, per l’incendio che ha interessato un'autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente. L’area è stata messa in sicurezza. Indagini in corso per capire l’origine del fuoco. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.