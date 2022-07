Napoli Est, palo in bilico: pericolo a Ponticelli

Pericoli e degrado a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Un palo in pericolo crollo e mancata igiene riguardano, in particolare, via Gino Alfano, strada a due passi dalla piazza principale del quartiere di Napoli Est.

Il palo risulta in condizioni precarie da almeno due giorni. La circostanza sarebbe da ricondurre all’incendio che ha interessato lo spazio nei giorni scorsi. Il sostegno sorregge alcuni cavi della rete elettrica a servizio della zona. Siamo a ridosso del parcheggio comunale abbandonato da diversi anni e, di recente, affidato a un privato attraverso un apposito bando del Comune di Napoli. In questo punto si accumulano quotidianamente rifiuti di ogni genere: sversamenti illegali che rendono la strada sporca e senza decoro.

Non va meglio intorno: poca illuminazione, verde da curare, strada dissestata. Bisogna intervenire su più fronti per ripristinare sicurezza e igiene.