Ischia: incendio sul monte Epomeo, costa a sud dell'isola invasa dal fumo

Un incendio improvviso, forte e devastante con fiamme alte che sono arrivate a lambire un ristorante ed alcuni abitazioni della zona e poi le nubi di fumo, che lentamente hanno reso irrespirabile l'aria per diversi chilometri sui pendii ad ovest del Monte Epomeo e fino al centro abitato di Forio. Vigili del Fuoco e volontari della protezione civile sono al lavoro per circoscrivere il rogo che è già abbastanza esteso e che sta distruggendo una grossa porzione di macchia mediterranea, sterpaglie ed alberi di basso fusto. Un vero e proprio inferno di fuoco che si è scatenato subito dopo le 19 e 30 sul versante che sovrasta la frazione di Panza del comune di Forio, per poi spostarsi - alimentato dal vento - verso la zone dei Frassitelli e Falanga.

Sul posto anche le forze dell'ordine ed i Carabinieri della Forestale. Fortissimo è infatti il sospetto che a scatenare il tutto siano stati dei piromani, così come è accaduto puntualmente ogni anno nel periodo a cavallo del ferragosto. Non a caso, l'orario scelto per appiccare il fuoco con la certezza di renderlo il più devastante possibile, anche questa volta è stato quello che si avvicina al tramonto. Quando cioè gli elicotteri del servizio regionale antincendio, non possono più - per ovvie ragioni di sicurezza - levarsi in volo e quindi contribuire allo spegnimento che in quella area in particolare del Monte Epomeo è alquanto inaccessibile dai mezzi a terra dei vigili del fuoco e della protezione civile.