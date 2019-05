Domenica 12 Maggio 2019, 16:34

Inciampa in una buca all'interno del cimitero e finisce in ospedale. E' accaduto stamani nel civico camposanto di via Vallesana, a Marano, e per una ultrasettantenne sono state necessarie le cure dei sanitari. Erano intorno alle 10,30, quando l'anziana - accompagnata dal figlio - si è recata nella struttura comunale per portare qualche fiore sulle tombe dei propri cari. La donna ne avrà per alcune settimane. La rabbia dei figli dell'anziana è esplosa sui social dedicati alla città: Nel cimitero di Marano, ormai da tempo, si segnalano numerose problematiche: viali dissestati, rifiuti non prelevati, marmi sradicati dalle pareti dove furono realizate i loculi e tombe in pessimo stato di manutenzione.