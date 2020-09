Incidente a Caivano, Paola muore in scooter a 18 anni ma la Procura di Napoli Nord apre un'inchiesta

Una ragazza ventenne del Parco Verde di Caivano è morta la scorsa notte in un incidente stradale. Ma la Procura di Napoli Nord ha avviato delle indagini per capire se qualcuno possa essere coinvolto e se, quindi, non possa trattarsi di altro.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, Ciarambino denuncia: «Sanità al collasso, Cardarelli sia Covid free»

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza era a bordo di uno scooter con un'amica quando avrebbe perso il controllo. L'amica è rimasta ferita, lei è morta. Indagano i carabinieri e verifiche sono in corso anche sui canali social.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA