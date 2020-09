Spaventoso incidente stradale a Conza della Campania, una donna soccorsa dall'eliambulanza. Gravi le sue condizioni. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta sulla SS 7 BIS, in prossimità della diga, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'autovettura e un camion che trasportava cartoni.

LEGGI ANCHE Incidente a Caivano, Paola muore in scooter a 18 anni ma la Procura di Napoli Nord apre un'inchiesta

Nel violento impatto la donna alla guida dell'auto, originaria di Morra De Sanctis, di 44 anni, è rimasta incastrata nell'abitacolo, ed è stato necessario tagliare le lamiere per liberarla. I sanitari del 118 hanno fatto intervenire l'eliambulanza per il trasporto della malcapitata. L'atterraggio è stato predisposto presso il campo Coni di Avellino, dove una squadra dei caschi rossi della sede centrale di Avellino ha fatto assistenza al velivolo in fase di atterraggio e decollo. La 44enne è stata ricoverata al Moscati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA