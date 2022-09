Scontro tra auto e scooter, muore un ragazzo a Sorrento

Un drammatico incidente si è verificato questa notte lungo le strade di Sorrento in seguito al quale un ragazzo ha perso la vita. L'incidente è avvenuto nel rione Santa Lucia, in via Fuorimura, all'altezza di piazzale Carmelo Ganci.

Dalle prime ricostruzioni sembra che lo scooter con a bordo la vittima si sia scontrato con un'auto che stava svoltando. L'impatto è stato inevitabile. Le condizioni del giovane centauro sono apparse subito estremamente gravi. Nonostante gli immediati soccorsi del 118 è morto poco dopo il suo ricovero presso il vicono ospedale di Sorrento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento che stanno ricostruendo la dinamica dell'impatto tra lo scooter e l'auto.