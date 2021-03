Incidente mortale a Scampia, due vittime nello scontro con un 'auto

Tragico incidente mortale a Scampia dove, questa notte, hanno perso la vita un 31enne e un 41enne napoletani. I due uomini viaggiavano a bordo di uno scooter Beverly e stavano percorrendo via Arcangelo Ghisleri quando si sono scontrati con un auto.

L'incidente è accaduto intorno a mezzanotte e non ha lasciato scampo ai due centauri, deceduti entrambi. Nonostante l'intervento tempestivo delle ambulanze del 118, le vittime non sono riuscite a sopravvivere ai gravi traumi riportati in tutto il tipo.

Sulla dinamica dello scontro che ha coinvolto anche una 20enne napoletana alla guida dell'automobile che ha impattato contro lo scooter, sono in corso gli accertamenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano che ha avviato le indagini con il sequestro dei veicoli.

Durante la notte sono stati eseguiti dagli agenti municipali i rilievi planimetrico sul luogo dell'incidente e sono stati completati gli accertamenti amministrativi che hanno riscontrato come lo scooter Beverly fosse privo di assicurazione.

