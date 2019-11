Napoli, più incidenti stradali e feriti ma calano le vittime: da 23 a 13

848 incidenti con 13 morti e 676 feriti nel 2018: sono questi i dati diffusi dalla polizia stradale di Napoli e provincia in occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada” di domani. La sicurezza stradale è uno dei maggiori problemi che i Paesi europei devono affrontare tanto da indicare come obiettivo la riduzione della metà delle vittime di incidenti in dieci anni.

Nel 2018 si sono verificati in Italia 172.553 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 3.334 vittime e 242.919 feriti, oltre la metà rispetto ai 7.096 decessi registrati nel 2001.

LEGGI ANCHE Incidente sulla tangenziale: muore un bimbo di 4 anni. Feriti il papà, la sorellina e un'amichetta

A queste statistiche la provincia di Napoli contribuisce con una diminuzione delle vittime, passate dalle 23 del 2017 alle 13 dell'anno scorso, anche se gli incidenti sono cresciuti da 749 a 878 come anche il numero dei feriti, da 431 a 676.

Tra i comportamenti errati più frequenti sono da segnalare la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 40,7% dei casi) seguiti dall'uso di telefoni cellulari alla guida.

LEGGI ANCHE Madre e figlia morte sulla Caserta-Salerno: tornavano dopo visita in ospedale a Roma

La polizia stradale prova ad arginare il fenomeno con programmi integrati di sicurezza stradale. Come gli incontri sui comportamenti da osservare sulle strade del progetto “ Bici scuola ” per gli studenti della scuola primaria, mentre per la fascia adolescenziale, c'è il progetto “ Icaro ”. Inoltre sono stati effettuati altri interventi finalizzati al tema della sicurezza stradale in collaborazione con le Asl di Napoli denominata “Insieme per la sicurezza”, sempre negli istituti scolastici.

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA