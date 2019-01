Giovedì 3 Gennaio 2019, 21:24

Servizi funebri: la prefettura ha trasmesso gli estremi dell'interdittiva antimafia, emessa nelle scorse settimane a carico della Eredi Cesarano, a numerosi comuni. La ditta, che ha sede a Calvizzano e che opera soprattutto nell'hinterland flegreo-giuglianese, non può esercitare la propria attività da oltre un mese. Il provvedimento, già trasmesso in precedenza ai comuni di Marano e Calvizzano, è stato inoltrato anche alle amministrazioni cittadine di Villaricca, Qualiano, Mugnano, Bacoli, Napoli, Giugliano e Monte di Procida. In alcuni di questi comuni, nei giorni scorsi, erano apparsi manifesti funebri sprovvisti di logo e riferimento alle aziende esecuitrice dei servizi. La prefettura ha emesso analogo provvedimento interdettivo anche per la ditta La Fenice, gestita dal nipote di Attilio Cesarano, ritenuto dai magistrati affiliato al clan Polverino di Marano.