Mercoledì 3 Gennaio 2018, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 12:41

Ischia d'inverno a luci rosse. E' di oggi la notizia lanciata dal quotidiano isolano "Il Golfo" di una star nazionale del porno italiano, un personaggio che ha rappresentato per molto tempo un'icona sexy del Belpaese, che "esercita" sull'isola verde, nonché a Salerno e a Roma. L'annuncio si trova su un sito di escort specializzato. La star, nella sua scheda di presentazione, mette in guardia la poltenziale clientela sui costi alti per avere un incontro con lei: 500 euro. Ma lei assicura che ai suoi clienti "farà vivere un sogno".