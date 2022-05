Ischia, ospedale Rizzoli: un topo tra le corsie del reparto di ginecologia

Sarebbe da attribuire a lavori di ristrutturazione in corso la presenza di un topo trovato nei giorni scorsi in un ambulatorio dell'ospedale Rizzoli di Ischia. È quanto spiega la direzione della Asl Napoli 2 Nord, secondo cui, proprio per effetto dei lavori, gli accessi posteriori alla struttura sono rimasti aperti senza custodia sulla vicina campagna. La Direzione dell'ospedale, viene quindi sottolineato, ha commissionato un intervento di bonifica straordinario e aumentato le misure di prevenzione. La presenza dell'animale, rinvenuto nel reparto di ginecologia, aveva destato scalpore.

Peraltro non si è trattato del primo caso: il topo trovato e fotografato a fine aprile si aggirava tra i pannelli della controsoffittatura e le condutture dell'impianto di climatizzazione e dopo alcuni minuti di trambusto è stato catturato da un inserviente del Rizzoli.