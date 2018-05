La generazione di Liberato in attesa sul lungomare

Mercoledì 9 Maggio 2018, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 18:37

Sono arrivati anche alle 11 di stamattina per accaparrarsi un posto in prima fila per il tramonto di Liberato sul lungomare di Napoli. C'è anche chi ha preso un treno da Roma. Ingannano il tempo giocando a carte e bevendo vino in attesa che il misterioso cantante si riveli, in qualsiasi modo scelga di farlo, sul palco che dà le spalle al Golfo di Napoli. È la generazione dei giovani e non solo che, da quando i due varchi di via Caracciolo sono stati aperti, inzia ad assiepare lo slargo della rotonda Diaz. Ognuno ha il suo pezzo preferito, che canticchia con i cellulari alla mano. Ma tutti concordano su una cosa: preferiscono non conoscere l'identità dell'artista. «L'anonimato è la forza del progetto di Liberato», dicono. Ma in fila ai due ingressi di via Caracciolo qualcuno ironicamente ipotizza che si tratti di Luigi de Magistris, il sindaco di Napoli, anche lui atteso stasera. Qualche altro più verosimilmente avanza l'eventualità che si tratti Francesco Lettieri, l'autore dei video del cantante trap. Intanto il sole cala e la trepidazione cresce. Ma il riserbo sull'evento continua a manifestarsi: a partire dalle raccomandazioni fatte dalla security ai fans di non utilizzare il cellulare per fare riprese. Impresa ardua se si pensa che al concerto sono attese migliaia di persone.