Geolier a Sanremo, il messaggio da brividi a New York: «Napule p te, tu pe Napule»

L'attesa per Sanremo 2024 sta per finire. Stasera, infatti, inizierà la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Tra i cantanti più attesi, ovviamente, c'è Geolier, che presenterà un brano totalmente in dialetto napoletano dal titolo «I p' me, tu p' te».

Il fermento per la partecipazione al Festival del noto rapper di Secondigliano è arrivato anche a New york. Infatti, su uno dei tanti schermi di Times Square, incrocio di New York noto per i suoi grandi e numerosi cartelloni pubblicitari animati e digitali, è apparso un messaggio di auguri indirizzato proprio a Geolier in vista del debutto di stasera.

Nel messaggio, dove appare una foto del rapper con la maglia del primo Scudetto del Napoli, si legge: «Napule p te, tu pe Napule. Sanremo 2024. Comunque vada, grazie a te, vincono Napoli e la sua gente».

Il noto rapper napoletano ha poi repostato nelle sue storie Instagram la foto dello schermo di Times Square scrivendo: «Il resto non mi importa», come a voler sottolineare l'importanza del suo legame con Napoli e la sua gente.

Insomma, Napoli e Geolier non solo a Sanremo ma in tutto il mondo, con la speranza che questo messaggio, reso noto sulla pagina instagram “vita da fuori sede”, sia di buon auspicio per la prima partecipazione di Geolier al Festival di Sanremo.